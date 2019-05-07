Госдеп объяснил отзыв посла из Киева сменой президента на Украине

Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович в мае покидает свой пост, сроки ее отъезда планово совпадают со сменой президента на Украине, сообщил представитель Госдепартамента.

«Посол Йованович завершает свое трехлетнюю дипломатическую миссию в Киеве в 2019 году, как и планировалось. Ее запланированная дата отъезда в мае совпадает со сменой президента на Украине», – приводит ТАСС сообщение Госдепа.

«Команда в посольстве США в Киеве, а также в Вашингтоне продолжает тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом в целях укрепления нашего партнерства», – сказал представитель Госдепартамента.

Ранее стало известно, что Йованович экстренно отбыла в Вашингтон.

Напомним, Йованович была назначена послом на Украине в 2016 году. На этом посту она сменила Джеффри Пайетта.

Отметим, что в феврале Йованович вместе с Куртом Волкером провела встречу с Владимиром Зеленским, ныне избранным президентом Украины.

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