США решили сменить посла на Украине

Посол США в Киеве Мари Йованович завершает работу на Украине 20 мая, перед этим ее экстренно вызвали для консультаций в Вашингтон, сообщили украинские СМИ со ссылкой на американские дипломатические источники.

Мари Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций, она вернется на Украину 11 мая, однако с 20 мая снова вернется в Вашингтон. Об этом уже уведомили всех дипломатов посольства, сообщает «Зеркало недели».

До назначения нового главы посольства на Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный. Пока не известно, кто сменит Йованович на этом посту.

Йованович была назначена послом на Украине в 2016 году. На этом посту она сменила Джеффри Пайетта.

Отметим, что в феврале Йованович вместе с Куртом Волкером провела встречу с Владимиром Зеленским, ныне избранным президентом Украины.