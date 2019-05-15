Адвокат президента США посоветовал Зеленскому уволить противников Трампа

Избранный президент Украины Владимир Зеленский окружен людьми, которые выступали против избрания Дональда Трампа президентом США, ему следует от них избавиться, заявил личный адвокат президента США Рудольф Джулиани.

«Я действительно собирался на Украину в понедельник-среду, но отменил поездку, поскольку обнаружил, что избранный президент окружен людьми, у которых есть история нечестного отношения к президенту США, в частности речь идет о событиях в 2016 году. Один из них уличен в том, что незаконно содействовал и помогал предвыборной кампании оппонентки президента Трампа, Хиллари Клинтон. И эти люди – среди его ключевых советников», – сообщил Джулиани в интервью телеканалу «Интер», не назвав при этом конкретных фамилий.

Адвокат Трампа подчеркнул, что «избранный президент Зеленский сейчас находится в руках людей, которые серьезнейшим образом выступали против президента Трампа». Он уточнил, что эти люди «организовывали утечки в New York Times, и сейчас, полагает он, «они, вероятно, настроены создавать проблемы для президента».

Джулиани уверен, что таких людей Зеленскому «стоило бы просто выгнать», передает ТАСС.

Для устранения этой угрозы, по мнению Джулиани, Зеленскому необходимо провести расследование о вмешательстве украинских чиновников в американские выборы. Он также подчеркнул, что, если будет выяснено, что именно тогда происходило, «это даст объяснение, откуда брались лживые обвинения Трампа в так называемом «сговоре с русскими», чего на самом деле никогда не было».

Среди тех, кто может навредить Зеленскому, Джулиани также назвал известных украинских олигархов. «Есть некоторые другие люди, окружающие избранного президента, у которых не самые лучшие намерения. Я говорю о тех, кто связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым», – сказал он.

Напомним, Джулиани 11 мая решил отменить поездку в Киев. Он якобы хотел убедить Зеленского провести расследование, которое, по мнению сторонников Белого дома, может раскрыть информацию по вопросам, представляющим большой интерес для американского лидера, однако решил не ехать на Украину из-за возможной встречи там с «врагами президента» и «врагами США».

Одним из них и является дело о предполагаемых связях сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому олигарху.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию вокруг несостоявшегося визита Рудольфа Джулиани в Киев.