Джулиани отказался ехать в Киев за «скальпом Порошенко»

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани внезапно отменил запланированный визит на Украину. Причиной отказа он назвал присутствие в окружении Владимира Зеленского «врагов Трампа и США». У экспертов есть несколько предположений насчет того, откуда взялись эти враги и какой была истинная цель визита Джулиани в Киев.

В субботу стало известно об отказе бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который теперь работает адвокатом президента США Дональда Трампа, совершить визит на Украину. Такое решение он объяснил возможностью встретить в окружении избранного президента Украины Владимира Зеленского группы людей, «которые являются врагами президента [США], в некоторых случаях – врагами США». Эту информацию адвокат получил «от двух своих источников».

Джулиани не стал подробно говорить об этих врагах, лишь намекнул, кого он имеет в виду. По его словам, в одном случае – это человек, «которому уже вынесли приговор и который был уличен в причастности к помощи демократам в расследовании (мнимого «российского вмешательства» в президентские выборы в США – прим. ВЗГЛЯД) в 2016 году».

Как пишет американская пресса, во время визита Джулиани планировал встретиться с Зеленским и попытаться убедить новые украинские власти энергичнее решать интересующие Белый дом вопросы. В частности, в США не утихают скандалы из-за украинских контактов бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и связях бывшего вице-президента США Джо Байдена с газовой компанией Burisma Holdings.

До перехода в команду Трампа Манафорт работал в том числе на Украине. Его, в частности, обвиняли в выплате 4 млн долларов за фальсификацию доклада о экс-премьере Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, из опубликованного недавно доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, который искал следы вмешательства в процесс американских выборов, следует, что в 2016 году Манафорт якобы обсуждал в Нью-Йорке идею создания автономной республики в Донбассе во главе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

В марте этого года Манафорт был приговорен американскими судами в общей сложности к семи с половиной годам лишения свободы за нарушения налогового и банковского законодательств, сокрытии зарубежных банковских счетов и ряд других преступлений. Мюллер требовал отправить Манафорта в тюрьму на 24 года за то, что он «более 10 лет вел себя так, будто стоит выше закона». Манафорта также обвиняли в том, что он якобы стоял за «сговором между избирательным штабом Трампа и российской стороной».

Что касается Джо Байдена, который совсем недавно объявил о намерении участвовать в предстоящих в 2020 году президентских выборах, то его связи с Украиной велись через сына Хантера. Весной 2014 года Байден-младший вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Благодаря этой работе он заработал в течение года более 3 млн долларов. При этом у Хантера, как отмечали наблюдатели, на тот момент не было опыта работы в энергетических компаниях и в совете директоров.

В США публиковались журналистские расследования, из которых следовало, что в статусе вице-президента США Байден добился выделения Украине финансовой помощи в размере 1,8 млрд долларов. Таким образом, назначение Хантера могло стать некой благодарностью вице-президенту за выделяемые США средства. Старший редактор американского новостного сайта Breitbart News Питер Швейцер подробно писал о связях Джо Байдена с Украиной. В ходе своего расследования журналист получил письмо от бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что Burisma Holdings – «очень коррумпированная организация, возглавляемая олигархом Николаем Злочевским, который связан с пророссийским экс-президентом Виктором Януковичем».

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Швейцер пришел к выводу, что Байден использовал «правительственные ресурсы налогоплательщиков США для личной выгоды его семьи». С учетом того, что Байден в состоянии выиграть праймериз Демократической партии и затем составить конкуренцию Трампу, действующему президенту США оказался бы полезен компромат на Байдена.

Директор «Института трансформации общества» Олег Соскин не исключает, что в окружении Зеленского действительно есть враги Трампа, но сам избранный президент не против американского лидера.

«Вокруг Зеленского много неизвестных мутных людей. Иначе он и не победил бы. Он брал всех подряд. С миру по нитке – нищему рубашка. У него стояла одна цель – победить.

Поэтому естественно, что к ему заходили разные люди», – сказал Соскин газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко предположил, что причиной отмены визита могли стать недавние телефонные переговоры Трампа с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора они могли коснутся украинской темы и найти «некое компромиссное решение», в частности, подождать конкретных решений от нового президента.

«Возможно, беседа велась в том ключе, что перед тем как выстраивать новую модель в отношениях с Украиной, надо все-таки посмотреть на один-два месяца работы нового президента. И вот тогда уже можно ехать на Украину и беседовать. С моей точки зрения, сейчас говорить с Зеленским не о чем», – сказал Охрименко газете ВЗГЛЯД.

С тем, что американцы взяли паузу, согласен и Соскин. «Зеленский и люди, которые стоят за ним, которые начинали с ним его известные проекты, еще не определились. Идет борьба внутри команды Зеленского, пока тот не сделал выбор в пользу конкретных людей. Естественно, что ни Джулиани, ни Трамп пока не приедут к нему. Отмена визита – это предупреждение Зеленскому о том, что прежде чем входить в контакт с американцами, он должен сам определиться, будет ли он играть с Трампом, либо будет пытаться как Порошенко усидеть на нескольких стульях», – пояснил эксперт.

Соскин убежден, что

Трамп «хочет получить скальп Порошенко», который в прошлом финансировал информационные кампании против республиканца, его жены Мелании, дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера.

«Трамп хочет ясности, определенности. Для Зеленского это означает сесть с Трампом на один корабль, с которого уже не сойдешь. А Зеленский и его люди не хотят этого. Сам Зеленский не определился по отношению к Трампу и не очищает свою команду, чего от него требуют американцы. Я думаю, это не в его интересах. У Зеленского очень шаткое положение. Один он не удержится внутри страны, он очень слабый, а команды у него вообще нет», – считает Олег Соскин.

Охрименко добавляет, что предстоящие действия Зеленского сейчас непонятны. «Сам он не говорит никакой конкретики, заявления делают его советники, которые не имеют на это полномочий. Американские чиновники, будучи довольно бюрократическими и прагматическими людьми, решили взять паузу, посмотреть. Встреча Трампа и Зеленского вполне возможна. Но нужно понимать, о чем говорить и о чем договариваться», – считает собеседник.

Сейчас на Украине, по словам Охрименко, больше всех волнует день инаугурации, который до сих пор не назначен, хотя называется не менее четырех вероятных дат. Он посетовал, что более актуальные вопросы, такие как программа действий нового президента, возможное назначение им нового министра иностранных дел и главы оборонного ведомства, не обсуждаются.

«Тема инаугурации перешла в тему политической истерики... По-моему, это какой-то абсурд», – посетовал Александр Охрименко.

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