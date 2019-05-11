На Украине придумали выход из тупика с инаугурацией Зеленского

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин внес на рассмотрение парламента проект постановления, согласно которому инаугурация избранного президента страны Владимира Зеленского пройдет в два этапа.

Депутат предлагает первый этап провести 19 мая в сессионном зале украинского парламента, а второй этап – 3 июня на НСК «Олимпийский» для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств, передает РИА «Новости».

В проекте постановления сказано, что во время второго этапа Зеленский должен будет повторно произнести присягу и инаугурационную речь.

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Также депутат предлагает в день торжественного заседания на НСК «Олимпийский» ежегодно отчитываться президенту перед народом.

Ранее предлагалось перенести инаугурацию новоизбранного президента Украины на 20 мая.

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