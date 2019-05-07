Предложена альтернативная дата инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй предложил перенести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.

«Предлагаю изменить дату инаугурации Владимира Зеленского с 19 на 20 мая, чтобы не пересекаться с Днем памяти жертв политических репрессий. Зарегистрировал соответствующий проект постановления», – написал Куприй в Facebook.

Однако текст постановления на данный момент на сайте Рады отсутствует.

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Ранее новоизбранный президент предположил провести инаугурацию 19 мая, однако депутаты Рады настаивали на 28 мая. Позже внефракционный депутат Рады Виктор Балога заявил, что зарегистрировал постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая.

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