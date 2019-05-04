Зеленский назвал дату инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах предложить Верховной раде назначить свою инаугурацию на воскресенье, 19 мая; об этом он объявил перед началом встречи со спикером Верховной рады, главами фракций и депутатских групп.

«На встрече мы предложим [провести инаугурацию] 19 мая. Это самый главный вопрос, и мы с него начнем. А там посмотрим», – приводит его слова ТАСС.

Зеленский не уточнил, почему рассматривается именно эта дата.

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Накануне депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко внес в парламент проект постановления об инаугурации Владимира Зеленского, которую предложено провести 19 мая.

Дату присяги президента Украины определяет Верховная рада, ближайшее пленарное заседание которой состоится 14 мая. Если в парламенте не будет набрано достаточное количество голосов (не менее 226), дату инаугурации определяет спикер Рады.

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