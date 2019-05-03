В Раду внесен законопроект об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко внес в парламент проект постановления об инаугурации президента Владимира Зеленского, которую предложено провести 19 мая.

3 мая документ должен быть передан на рассмотрение Верховной рады, передает RT.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко говорила, что парламент определит дату инаугурации Зеленского на пленарной неделе, которая начнется 14 мая.

Напомним, 30 апреля был официально объявлен победитель выборов президента Украины. Зеленский набрал 73,22% голосов.

Инаугурация должна состояться до 31 мая.