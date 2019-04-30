Официально объявлен победитель выборов президента Украины

Владимир Зеленский набрал во втором туре президентских выборов на Украине 73,22% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей, следует из окончательных данных ЦИК страны.

Таким образом, Владимир Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине, передает РИА «Новости».

Тем временем штаб Зеленского в своем официальном Telegram-канале назвал задержку официального оглашения итогов очередной попыткой власти «избежать позорного наказания за свою преступную деятельность».

Во вторник ЦИК Украины начал оглашение официальных результатов выборов, дотянув до последнего положенного для этого по закону дня. Но зачитав итоги по областям, члены комиссии вновь ушли на перерыв.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Напомним, второй тур выборов главы государства на Украине прошел 21 апреля. Инаугурация избранного президента должна состояться до 31 мая.

В Кремле заявили, что считают некорректным говорить о признании или непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине.

Отметим, что Порошенко предостерег Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД