Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным

Действующий президент Украины Петр Порошенко предостерег команду будущего главы государства от встречи с российским лидером Владимиром Путиным без согласования с западными партнерами Киева.

«Те риски, которые сегодня стоят перед миром и перед страной, они зашкаливают. Если ты поедешь на встречу с Путинным – к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет – ты ее разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором», – передает слова Порошенко «Интерфакс-Украина».

По его словам, после этого останется только «встать на колени и признать капитуляцию».

Он также пообещал «подсказать, как не вставать на колени». Порошенко заверил, что нынешние украинские власти «умеют это делать», передает РИА «Новости».

«Своевременно подскажем, как надо беречь наших союзников и партнеров, своевременно подскажем, как не продаться за 30 серебряников газа», – заявил Порошенко.

В субботу президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, как скоро он готов «предстать перед Зеленским», заметил: «Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве».