Путин: Зеленский – не Господь Бог, чтобы я перед ним представал

Президент Владимир Путин назвал тему, которая будет обсуждаться во время его возможных переговоров с избранным главой украинского государства Владимиром Зеленским.

«Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить, как закончить конфликт на юго-востоке Украины», – приводит его слова ТАСС.

Путин подчеркнул, что для урегулирования существует только один способ, который заключается в исполнении Минских соглашений.

Отвечая на вопрос, как скоро Путин готов «предстать перед Зеленским», российский лидер заметил: «Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве».

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Также Путин прокомментировал заявление Зеленского в ходе предвыборной кампании об отказе подписывать указ об амнистии для участников конфликта в Донбассе и предоставлять особый статус Донбассу. Глава государства отметил, что это ключевая часть Минских соглашений. «А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР/ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы», – сказал российский лидер.

Президент отметил, что свои голоса за Зеленского отдало большое число украинцев, от конфликта в Донбассе «все устали» и «все ждут от нового политического руководства, в том числе, от будущего президента, решения этих задач».

«Но, если уже с порога, изначально будущий президент заявляет о том, что он не собирается исполнять Минские соглашения – а как он собирается решать тогда эту проблему?» – поинтересовался российский лидер.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов. В пятницу избранный украинский президент отправился в отпуск в Турцию.

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