Зеленский собрался в отпуск

Избранный президент Украины Владимир Зеленский отправился в двухдневный отпуск в Турцию; он признался, что за четыре месяца у него впервые появилась возможность отдохнуть.

«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело». А сам через 2 дня – назад. За четыре месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!» – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фотографию, на заднем плане которой виден борт воздушного судна.

С 30 апреля по 7 мая в турецком Бодруме в 15-й раз пройдет ежегодный фестиваль «Весело», который организует студия «Квартал 95».

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21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

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