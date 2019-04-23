ЦИК Украины объявил о победе Зеленского на выборах президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победил на выборах, об этом сообщает ЦИК страны после обработки 100% протоколов.

Зеленскому удалось набрать 73,22% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия Украины, передает РИА «Новости».

За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей. 2,31% бюллетеней были признаны недействительными.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Таким же как Порошенко



Отмечается, что победа Зеленского установила рекорд среди всех проведенных президентских выборов в стране, еще ни один глава государства не набирал такой кредит доверия населения.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что ждет Украину при новом президенте.

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