В Кремле ответили на вопрос о признании итогов выборов на Украине

В Кремле считают некорректным говорить о признании или непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине; победа Владимира Зеленского очевидна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос, признала ли Россия выборы на Украине, что Кремль «с самого начала» заявлял об уважении к выбору украинцев, передает РИА «Новости».

«Очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят», – добавил он.

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Пресс-секретарь также отметил, что нужно «дождаться официального объявления украинского ЦИКа».

«Поэтому говорить о признании или непризнании здесь не совсем корректно, мы с самого начала сказали, что выбор украинского народа абсолютно очевиден», – сказал Песков.

Напомним, второй тур выборов главы государства на Украине прошел 21 апреля.

Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов (свыше 13,5 млн человек), действующий глава государства Петр Порошенко – 24,45% (более 4,5 млн человек).

Инаугурация избранного президента должна состояться до 31 мая.

Отметим, что Порошенко предостерег Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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