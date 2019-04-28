Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

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28 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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Причина загрязнения российской нефти оказалась невероятной

Маловероятная версия названа причиной загрязнения российской нефтиФото: Александр Саверкин/ТАСС
С российской нефтью случилось нечто уникальное – против ее качества совершена самая настоящая диверсия. По крайней мере, именно так утверждает российский оператор нефтепровода «Дружба», компания «Транснефть». Там заявляют, что загрязнение нефти в трубопроводе произошло умышленно. Насколько убедительной выглядит эта версия? Подробности...
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Украинцам могут дать шанс стать ближе к России

Украинскому паспорту все сложнее конкурировать с паспортами соседних странФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Владимир Путин заявил, что в Москве задумались об упрощенной выдаче российских паспортов всем украинцам, а не только из провозглашенных республик Донбасса. Выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР президент России упростил на этой неделе. Он назвал сумму, которая потребуется для выполнения соцобязательств перед жителями Донбасса. Насколько привлекателен российский паспорт для украинцев и сколько человек захотят получить его? Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Запад перестал ценить своих мертвых

Похороны на Западе стали индикатором реальной ситуации в экономикеФото: Jim Young/Reuters
На Западе традиционные похороны становятся привилегией богачей. За последние годы только в США бюро ритуальных услуг задрали цены в 2,5 раза. Аналогичная ситуация складывается в ЕС. Ради экономии все больше европейцев выбирают варианты подешевле – кремацию, «скармливание» тел грибам или превращение усопших в цветочный компост. Не оскорбляют ли такие похоронные тренды человеческое достоинство живых и мертвых? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Русский паспорт все равно лучше

Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия – заметно более благополучная страна, чем некоторые ее соседи: своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века «свободу», которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы. Подробности...
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Крест по силам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Перед Пасхой сгорел величественный Нотр-Дам. На католическую Пасху прогремели взрывы на Шри-Ланке. Кто-то поучительно размахивает пальцем – это Бог воздает отступникам за грехи. Глупости. Если и Он, то не воздает, а испытывает. Подробности...
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Осень украинской русофобии

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          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
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            Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

            Зеленский оказался еще большим демагогом, чем Порошенко   28 апреля 2019, 18:35
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Алексей Нечаев

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            «Зеленский представляет для нас куда большую угрозу, чем Порошенко. Он еще не стал президентом, но уже бьет по отношениям между нашими странами». Такими словами находящиеся в России украинские политэмигранты комментируют гневную реакцию Владимира Зеленского на намерение России упростить выдачу гражданства для всех граждан Украины.

            Решение Владимира Путина упростить порядок получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР, а также намерение подумать над тем, чтобы распространить упрощение на всех граждан Украины вызвало эмоциональную реакцию со стороны новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

            «Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Отличие Украины заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет», – написал Зеленский в субботу на своей странице в Facebook, обвинив Россию в якобы отсутствии у граждан «естественных прав и свобод».

            Такие слова Зеленского не остались без внимания в России.

            «Зеленский не с того начал. Идеологическое президентство, построенное на демагогии о «свободах» и атаках на Россию, обречено. Ему бы задуматься, почему 1,2 млн украинцев уже удрал в Польшу из «свободной» Украины, 3 млн работает в России, а в Донбассе очередь за нашими паспортами», – написал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

            Раскритиковали позицию Зеленского и журналисты, обращая внимание на его искусство демагогии. 

            «Украина – страна свободных СМИ? Серьезно? Пока Кирилл Вышинский в тюрьме – даже заикаться на эту тему должно быть стыдно. Страна свободного интернета и прав человека? Новый закон о языке не в счет? Сайт «Миротворец» – образец демократии? Есть, короче, с чем поработать в своей стране, прежде чем объявлять себя «сияющим храмом на холме» для жителей бывшего СССР. Но пишут уже хорошо», – отмечает в Facebook медиаменеджер Петр Лидов-Петровский.

            В свою очередь публицист Дмитрий Ольшанский указывает на то, что «в этой антимосковской риторический конструкции мгновенно угадывается рука московского спичрайтера, но это мелочи».

            «По сути же проблема с этой гордой логикой в том, что свобода как популярная ценность работает только вместе с деньгами, но если без денег – увы», – отмечает Ольшаинский, добавляя, что Россия, как более благополучная страна, «своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века «свободу», которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы».

            «Так что

            красивые слова приглашенных спичрайтеров – дело хорошее, но русский паспорт все равно лучше

            – подытожил Ольшанский.

            Еще красноречивее на слова Зеленского отреагировали опрошенные газетой ВЗГЛЯД представители украинской политэмиграции, напоминания о введенных «драконовских» запретах на российские телеканалы, фильмы, литературу и даже соцсети. Причем это было сделано вопреки воле большинства населения страны.

            Кроме того, Украину покидают не только политэмигранты и миллионы простых рабочих, но и цвет украинской технической интеллигенции. Достаточно вспомнить массовые переходы сотрудников киевского авиазавода им. Антонова на работу в авиационный комплекс им. Ильюшина, и специалистов судостроительных заводов из Николаева на российский «Севмаш».

            «Зеленский вообще не понимает, о чем он пишет. Если в 2004 году в выборах принимало участие 30 млн человек, то в сейчас – всего 18 млн. Подавляющее большинство из 12 млн уехали в Россию, потому что они не сталкиваются с языковым барьером, у нас общая ментальность, и жить в России сейчас просто комфортнее. И я уверена, что для миллионов украинцев российский паспорт пока остается несбыточной мечтой», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

            «А слова Зеленского о свободе слова – просто вранье. Потому что в сравнении с Россией – на Украине вообще нет никакой свободы слова. Достаточно вспомнить, что главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский уже больше года сидит просто так. Главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва был вынужден покинуть страну и получить убежище в Европе. Убийство Олеся Бузины до сих пор не раскрыто. А еще есть Анатолий Шарий, Руслан Коцаба, Василий Муравицкий, Дмитрий Василец, Павел Волков и еще несколько десятков репрессированных журналистов, но Зеленский о них не вспоминает», – подчеркивает Шеслер.

            «В то же время корреспондент украинского издания УНИАН Роман Цимбалюк спокойно работает в Москве и задает острые, порой даже хамские вопросы Путину. На Украине это невозможно», – продолжает собеседница.

            При этом сравнивать украинскую политэмиграцию с теми российскими оппозиционными журналистами, которые сейчас находятся в Киеве – нельзя, считает Шеслер. «Даже если посмотреть на Аркадия Бабченко, Айдера Муждабаева и Матвея Ганапольского. Они же просто уехали, делают там свое грязное дело, но в любой момент могут вернуться, так как в России их никто не преследует. У находящихся же в России украинских политэмигрантов же такой возможности нет», – посетовала Шеслер.

            Другой политэмигрант и киевский журналист Владимир Скачко оказался в России буквально в начале апреля. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о преследовании Скачко со стороны СБУ в связи с делом Кирилла Вышинского, которым «обеспокоились» в ОБСЕ. Сейчас журналист находится в безопасности, но слова Зеленского вызвали у него бурное негодование. «Мой пример является подтверждением интересного феномена, который заключается в том, что свобода слова видна на Украине только из США и Западной Европы. Остальным, вроде меня, она даже не снилась», – заявил газете Скачко газете ВЗГЛЯД.

            «Возможность критиковать власть есть только у той части журналистов, которая считает, будто бы майдан – это лучшее, чем случилось с нашей страной. И даже если вся страна вымрет – они все равно будут твердить о «революции гидности» и критиковать власть, но в пределах своей системы ценностей», – поясняет журналист.

            «Те, кто считает, что все беды Украины начались с госпереврота в 2014 году – оказались вне закона. Для них мы не люди, а «вата», «колорады» и «сепары». Нам запрещено абсолютно все, и любое наше телодвижение объявляется госизменой, посягательством на государственный строй и сепаратизмом. И, насколько я знаю, среди сотрудников вашей редакции тоже есть те, кто подвергался гонениям со стороны СБУ и МВД», – отмечает Скачко.

            Журналист напомнил, что его хотели сделать «подельником» Кирилла Вышинского, и «погнать под суд с ним в группе». «А любое деяние, сотворенное в группе, сразу меняет тяжесть наказания. Если мне по одной из статей вначале светило до 5 лет, то в случае, если бы они как-то доказали, что мы с Кириллом действовали сообща – мне бы уже светило до 10 лет лишения свободы, хотя мы оба ни в чем не виновны», – подчеркивает собеседник.

            При этом Скачко и Шеслер сходятся во мнении, что Зеленский, еще даже не вступив в должность президента Украины, уже полностью продолжает русофобский курс Порошенко.

            «Зеленский сейчас действует, как Порошенко-лайт, лишь пытаясь снять неонацистский окрас с Украины. Но для нас с вами такой человек во главе неонацистов – это как еврей во главе Дахау или Освенцима. Западной прессе это может быть и нравится, но нам от этого не легче», – считает Скачко.

            «Все высказывания Зеленского показывают, что в украинской политике ничего не меняется, и он продолжает насаждать мифы о нищей и несвободной России в противовес казакам, которые живут в вильной и незалежной Украине», – говорит Шеслер.

            «В этом плане Зеленский представляет для нас даже большую угрозу, чем Порошенко, потому что он еще не стал президентом – но уже целенаправленно бьет по отношениям между странами. Он полностью декларирует продолжение его курса», – резюмировала Шеслер.


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