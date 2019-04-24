Российские журналисты написали открытое письмо Зеленскому

Журналисты из России написали открытое письмо Владимиру Зеленскому, ранее победившему на президентских выборах Украины, с просьбой освободить коллегу Кирилла Вышинского.

«Владимир Александрович! 15 мая исполнится год, как наш коллега, журналист Кирилл Вышинский находится под арестом на Украине. Все это время его безосновательно обвиняют в госизмене только за то, что он честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг. Вы говорите, что СМИ должны быть максимально свободными. А то, что происходит с Кириллом, – нарушение базовых норм свободы слова, прав журналиста и человека. Призываем Вас обратить внимание на ситуацию с Кириллом и сделать все, что в Ваших силах, для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее», – приводит текст письма РИА «Новости».

Инициативу уже поддержали многие журналисты ВГТРК, ИД «Комсомольская правда», ТАСС, НТВ, «Первого канала», телеканалов «ТВ Центр» и «Звезда», ИД «Аргументы и Факты», «РБК», ИД «Коммерсант», «Российской газеты», МИА «Россия сегодня» и Союз журналистов России.

Журналисты газеты ВЗГЛЯД также поддерживают обращение и призывают к скорейшему освобождению коллеги.

«Если вы журналист и также хотите поддержать Кирилла, вы можете сделать это – направив электронное письмо с официальной рабочей почты на адрес free.kirill@rian.ru. В письме просьба указать Ваше имя и фамилию, должность и издание. Ваше имя обязательно появится в списке тех, для кого важна судьба Кирилла», – сказано в обращении.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан на Украине 15 мая 2018 года, его обвинили в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Сам журналист заявлял, что его задержание было спланировано и организовано высшим политическим руководством Украины.