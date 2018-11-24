Вышинский указал на организаторов своего задержания в руководстве Украины

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства Украины.

Вышинский подчеркнул, что выдвинутые против него «обвинения абсурдны, факты подобраны манипулятивно, выводы лживы и лежат точно не в области права».

«Я об этом говорю на каждом судебном заседании по продлению мне срока содержания и на каждой апелляции. Судьи слушают, кивают головами, но на зачтении очередного решения о продлении моего тюремного заключения отводят глаза и «набрасывают» очередные 60 суток в тюрьме», – рассказал журналист в интервью порталу Украина.ру.

«Все было задумано и организовано в Киеве, на уровне высшего политического руководства. Сейчас они, похоже, в тупике – «по-быстрому» ничего не получилось, теперь нужно как-то разруливать, а как – похоже, не очень понимают», – сказал журналист.

«При такой тенденции особой веры в торжество украинского правосудия нет, особенно накануне выборов, когда антироссийская истерия только нагнетается», – подчеркнул руководитель портала РИА Новости.

Напомним, 1 ноября Херсонский горсуд продлил арест руководителю портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского до 28 декабря.

В Кремле подчеркнули, что руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский должен быть немедленно освобожден, это не тема для обменов, а нарушение принципов свободы прессы.