Вышинскому продлили арест до 28 декабря

Херсонский горсуд продлил арест руководителю портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского до 28 декабря, сообщил представитель защиты Андрей Доманский.

Доманский сообщил, что «срок содержания под стражей» Вышинского «продлен до 28 декабря», передает РИА «Новости».

Предыдущий срок ареста журналиста истекает 4 ноября. Обвинение настаивало на 12 годах лишения свободы.

Ранее представитель ОБСЕ призвал Украину ускорить расследование дела Вышинского.