Украинский суд оставил Вышинского под стражей

Херсонский апелляционный суд оставил под стражей главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

«Отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Кирилл остался до 4 ноября под стражей», – сообщил он.

Защитник также отметил, что следствие по делу Вышинского подало ходатайство в генпрокуратуру Украины о продлении следствия до января 2019 года, передает РИА «Новости».

10 октября прокуратура «Автономной Республики Крым» (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) пообещала настаивать в суде минимум на 12 годах лишения свободы Вышинскому за государственную измену.

Вышинского задержали в мае 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке непризнанных республик Донбасса. Москва требовала освободить журналиста, но безрезультатно.