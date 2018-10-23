Украинский суд оставил Вышинского под стражей

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23 октября, вторник  |  Последнее обновление — 17:16  |  vz.ru
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Почему кредитные деньги снова дорожают

Сбербанк повышает ставки по кредитамФото: Елена Пальм/ТАСС
Сбербанк поднял ставки по всем кредитным продуктам для населения. Другие игроки рынка вскоре последуют за крупнейшим в России банком. Это может стать только началом. Станут ли кредиты снова недоступны россиянам, которые только-только распробовали вкус дешевых денег?  Подробности...
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Угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли

Начало 1980-х годов, Западная Германия. Так проходили массовые акции протеста против размещения на территории ФРГ американских ракет «Першинг-2»Фото: imago stock&people/bonn-sequenz
США идут на разрыв одного из важнейших договоров эпохи СССР – о ракетах средней и меньшей дальности. В свое время его подписание избавило Европу от страха перед ядерной катастрофой. Почему были созданы эти ракеты, чем они столь опасны и нужно ли России бояться разрыва этого договора сегодня? И при чем тут Китай? Подробности...
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Военного летчика делают преступником за случайную ошибку

Летчик Нефедов стал жертвой неуемного усердия военных следователейФото: из личного архива
Военные летчики и ветераны продолжают попытки защитить от уголовного преследования своего коллегу – старшего лейтенанта ВВС Балтфлота Сергея Нефедова. Следствие из случайной ошибки летчика создает намеренное вредительство ценою в миллионы рублей. Как уверяют представители ветеранских организаций, подобный подход наносит урон всей системе подготовки военных летчиков. Подробности...
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Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

Задержанные полицией серийные совратители несовершеннолетнихФото: West Yorkshire Police
Все белые женщины – это шлюхи от рождения, и поэтому с ними можно делать что угодно. Такими циничными заявлениями банда пакистанцев прямо на суде оправдывала совершенные ими массовые изнасилования малолетних в Британии. Завершившийся недавно процесс показывает, как политкорректность мешает Западу наказывать даже за самые чудовищные преступления. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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«Диванным войскам» должно быть стыдно

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
У воюющего Донбасса острый кризис со снабжением, не хватает самого необходимого. Говорю об этом, не стесняясь. Говорю от имени ребят, что пятый год работают на переднем крае нескончаемой войны, и всех тех, кто старается им помочь. Подробности...

Как Пастернак стал частью «большой игры» СССР и Запада

Дометий Завольский, историк-архивист
Недоброжелатели СССР достигли того, к чему стремились. Россию «Доктора Живаго» полюбили миллионы людей по всему миру. За это можно сказать спасибо и Пастернаку, и тем, кто так жестоко с ним обошёлся. Подробности...
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Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и все испортила. Подробности...
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    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

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    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Украинский суд оставил Вышинского под стражей

          23 октября 2018, 15:32

          Текст: Алина Назарова

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          Херсонский апелляционный суд оставил под стражей главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

          «Отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Кирилл остался до 4 ноября под стражей», – сообщил он.

          Защитник также отметил, что следствие по делу Вышинского подало ходатайство в генпрокуратуру Украины о продлении следствия до января 2019 года, передает РИА «Новости».

          10 октября прокуратура «Автономной Республики Крым» (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) пообещала настаивать в суде минимум на 12 годах лишения свободы Вышинскому за государственную измену.

          Вышинского задержали в мае 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке непризнанных республик Донбасса. Москва требовала освободить журналиста, но безрезультатно.


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