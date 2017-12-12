В Киеве задержан журналист РИА «Новости»

Журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали во вторник утром в Киеве, сообщили его коллеги.

По их словам, это произошло на улице рядом с его домом, передает РИА «Новости».

Адвокат Вашинского сообщил, что тот был задержан украинскими правоохранителями, в данный момент с ним проводятся следственные действия.

Ранее СБУ задержала и выслала в Россию и Казахстан журналистов телеканалов «Россия» и «Первый канал». Также им был запрещен въезд в страну на три года.

По данным СБУ, журналистов отправили в Киев для подготовки сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы. В украинском ведомстве утверждают, что снятые видеоматериалы планировали использовать «для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения».

Напомним, в декабре 2017 года в ООН отметили тревожную тенденцию высылки журналистов с Украины.