Обвинение попросило для Вышинского 12 лет лишения свободы

Прокуратура «Автономной Республики Крым» (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) будет настаивать в суде минимум на 12 годах лишения свободы главному редактору «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому за государственную измену.

Об этом заявил зампрокурора АРК Игорь Поночовный агентству «Украинские новости», передает ТАСС.

Вышинского задержали в мае 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке непризнанных республик Донбасса.

Ранее 10 октября Москва потребовала немедленно освободить Вышинского и задержанную по подозрению в шпионаже гражданку России Марию Бутину.

В сентябре Вышинский обвинил украинский суд в грубых нарушениях при рассмотрении заявления об отводе судьи.