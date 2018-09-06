Вышинский обвинил украинский суд в грубых нарушениях

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский обвинил Херсонский горсуд в грубых нарушениях при рассмотрении заявления об отводе судьи.

«Вчерашнее заседание по рассмотрению ходатайства моего адвоката проходило с грубейшими нарушениями процессуального кодекса, когда секретарь просто сфальсифицировал данные о вызове моих адвокатов», – передает слова Вышинского ТАСС.

Суд рассматривает продление меры пресечения Вышинскому. Накануне заседание было прервано из-за срочной госпитализации главреда «РИА Новости Украина».

Вышинский был задержан в мае по обвинению в госизмене и поддержке непризнанных республик Донбасса. Россия требует от Киева немедленного освобождения журналиста.

Вышинский находится под стражей уже более 100 дней.