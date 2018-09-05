Вышинского госпитализировали из зала суда

Херсонский горсуд удовлетворил ходатайство адвокатов руководителя портала «РИА Новости Украина» о немедленном медобследовании Кирилла Вышинского, его госпитализировали из зала суда, сообщил представитель журналиста Андрей Доманский.

«Ходатайство было подано в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья Кирилла, непонятным «лечением» в условиях СИЗО. Ранее Кирилл переносил инфаркт, поэтому и просим немедленно оказать медицинскую помощь», – передает его слова РИА «Новости».

Суд согласился с доводами защиты и обязал провести медобследование Вышинского, которого из зала суда госпитализировали в больницу. Заседание по вопросу о продлении меры пресечения руководителю портала «РИА Новости Украина» остановлено.

Доманский сообщил, что Вышинский госпитализирован с подозрением на инфаркт, сообщает «Украинская правда».

Сердечный приступ случился в конце прошлой недели, фельдшер СИЗО предоставил ему медицинскую помощь, однако госпитализации не последовало. На суде подозреваемый чувствовал себя крайне плохо и едва не потерял сознание во время заседания.

Пока неизвестно, в какую именно больницу Херсона увезли Вышинского. Ожидаются результаты обследования.

Вышинский более 100 дней находится под стражей на Украине. Он был задержан в мае по обвинению в госизмене и поддержке непризнанных республик Донбасса. Позже его заподозрили в хранении оружия и боеприпасов. Россия требует от Киева немедленного освобождения журналиста.