Москва потребовала немедленно освободить Вышинского и Бутину

Москва требует немедленно освободить главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского и задержанную по подозрению в шпионаже гражданку России Марию Бутину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила на брифинге в Коктебеле, что Москва требует «немедленно освободить Кирилла Вышинского», передает РИА «Новости».

Она добавила, что главред РИА «Новости Украина» является «жертвой беспрецедентной для современной Европы кампании репрессий в отношении средств массовой информации».

Представитель МИД отметила, что на Украине закрывают телеканалы, арестовывают журналистов, высылают сотрудников зарубежных СМИ под предлогом борьбы с «информационной агрессией».

Также Москва требует от США прекратить издевательства над гражданкой России Марией Бутиной, а происходящее с ней в тюрьме расценивает как произвол.

Захарова подчеркнула, что Бутина является «политической заключенной», которая «не совершала никаких преступлений» и находится в американской тюрьме «без всякой вины». Она пообещала, что Россия продолжит «добиваться освобождения Марии Бутиной (...) и снятия с нее обвинений».

Возмущает и продолжающаяся в американских СМИ кампания по «очернению» Бутиной, что уже является, по словам Захаровой, не пропагандой, а сознательным искажением реальности.

«Особую озабоченность вызывает то, что это делается с подачи государственных органов США в открытую, с подачи американского министерства юстиции, которое всячески пытается выставить россиянку некой «шпионкой». Наши консульские визиты к Марии Бутиной представляются как ее «связи» с российским правительством», – сказала официальный представитель Министерства иностранных дел.

Ранее Захарова призвала надавить на Киев из-за Вышинского, который находится под стражей на Украине уже около 150 дней.

В сентябре Марию Бутину, подозреваемую в США в шпионаже, перевели на общий режим содержания в тюрьме. До этого россиянку не выпускали на улицу больше двух месяцев.

Сестра «русской шпионки» рассказала о жизни Бутиной до ареста.