Бутину в тюрьме США согласились перевести на общий режим

Администрация американской тюрьмы согласилась перевести гражданку России Марию Бутину на общий режим содержания, сообщило российское посольство в США.

Посольство в Facebook поздравило всех, кто обеспокоен судьбой Бутиной, «хоть и с небольшой, но все же победой». Период «административной сегрегации», который обычно применяют «к матерым уголовникам», продлился 35 дней.

Россиянке разрешили прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия и «нормальное человеческое общение с другими людьми».

Напомним, ее отец Валерий Бутин рассказал об «издевательском режиме» содержания дочери – Бутина не выходила на улицу больше двух месяцев. Она проводит в одиночной камере 22 часа в сутки, а общаться с другими заключенными может только через окно на двери камеры.