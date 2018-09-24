Сестра Бутиной раскрыла подробности ее жизни до ареста

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24 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:45  |  vz.ru
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Как дальнобойщицы помогут России догнать Германию

"кономическая активность мужчин в России составляет 71%, женщин – 56,6%Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13–14%. То есть экономика была бы существенно сильнее». Так считают в российском правительстве, комментируя призыв Владимира Путина убрать стереотипы и карьерные ограничения для женщин в России. Как реально можно было бы достичь равенства мужчин и женщин с точки зрения карьер и зарплат? Подробности...
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Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

Наличие в Нью-Йорке дружественных российских военных успокаивающе действовало на сторонников Линкольна и отрезвляюще – на его противниковФото: Картина Русская эскадра на рейде Сан-Франциско в 1863 году/
Из альбома «Вспоминая Российский императорский флот»
Ровно 155 лет назад к Нью-Йорку начали прибывать корабли Российского императорского флота. Спустя считанные дни на противоположном побережье Америки появилась еще одна эскадра и военно-морской министр США написал в своем дневнике: «Боже, благослови русских!». Но почему Петербург решил защищать интересы Вашингтона при помощи военной силы? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Мы получили надежду на развитие страны без потрясений

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Каждые семь (плюс-минус) лет Россия сталкивается с общественно-политическим кризисом. Можно предположить, что следующий придется на середину 2020-х годов. Сможет ли страна справиться с новым вызовом в деликатный момент смены власти? Подробности...
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Политическая стагнация России не грозит

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Говоря о результатах выборов, по старой привычке многие эксперты как-то забывают про тот самый народ, который, согласно Конституции, и есть источник власти в Российской Федерации. И вот здесь случился ряд ключевых моментов. Подробности...
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Трамп нацелился на ООН

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Не стоит забывать, что ООН – не самая влиятельная надгосударственная структура. Не говоря уже о том, что она практически банкрот. Да что там говорить! Даже форум в Давосе влиятельнее Генассамблеи. Подробности...
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Сестра Бутиной раскрыла подробности ее жизни до ареста

          24 сентября 2018, 19:22

          Текст: Алексей Ласнов

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          Марина Бутина, сестра задержанной в США россиянки Марии Бутиной, рассказала о ее жизни в России и о том, зачем девушка уехала в Штаты.

          «Маша всегда стремилась получать новые знания. Она получила два диплома по политологии и педагогике. После этого она была в общественной палате в Алтайском крае, у нее был свой бизнес в Барнауле. Потом она переехала в Москву и подала соответствующие документы в семь ведущих мировых университетов США, но получила одобрение своей заявки только в университете Вашингтона», – цитирует RT сестру Бутиной.

          По ее словам, Мария хотела поработать в США на протяжении некоторого времени. Марина Бутина отметила, что сестра получала стипендии в американском вузе.

          Она также опровергла сообщения в американских СМИ о том, что Мария якобы была замужем, когда жила в Барнауле, и у нее есть ребенок. «Маша никогда не состояла в браке, у нее нет детей», – сказала сестра.

          Марина Бутина также озвучила свою версию того, почему американские правоохранительные органы заинтересовались ее сестрой.

          «Наша семья уверена, что все, что происходит с Машей, – это результат внутриполитических разборок в США. И моя сестра попала в эпицентр этого. Видимо, нужно было кого-то привязать именно из русских людей, чтобы найти какие-то доказательства и использовать это в своих интересах», – подчеркнула она.

          Бутина была задержана по подозрению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

          Россиянку посадили в одиночную камеру и запрещали выходить на улицу, заставляли проводить в одиночной камере по 22 часа сутки, не разрешали общаться с другими людьми. На прошлой неделе Бутину согласились перевести на общий режим.


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