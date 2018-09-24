Сестра Бутиной раскрыла подробности ее жизни до ареста

Марина Бутина, сестра задержанной в США россиянки Марии Бутиной, рассказала о ее жизни в России и о том, зачем девушка уехала в Штаты.

«Маша всегда стремилась получать новые знания. Она получила два диплома по политологии и педагогике. После этого она была в общественной палате в Алтайском крае, у нее был свой бизнес в Барнауле. Потом она переехала в Москву и подала соответствующие документы в семь ведущих мировых университетов США, но получила одобрение своей заявки только в университете Вашингтона», – цитирует RT сестру Бутиной.

По ее словам, Мария хотела поработать в США на протяжении некоторого времени. Марина Бутина отметила, что сестра получала стипендии в американском вузе.

Она также опровергла сообщения в американских СМИ о том, что Мария якобы была замужем, когда жила в Барнауле, и у нее есть ребенок. «Маша никогда не состояла в браке, у нее нет детей», – сказала сестра.

Марина Бутина также озвучила свою версию того, почему американские правоохранительные органы заинтересовались ее сестрой.

«Наша семья уверена, что все, что происходит с Машей, – это результат внутриполитических разборок в США. И моя сестра попала в эпицентр этого. Видимо, нужно было кого-то привязать именно из русских людей, чтобы найти какие-то доказательства и использовать это в своих интересах», – подчеркнула она.

Бутина была задержана по подозрению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Россиянку посадили в одиночную камеру и запрещали выходить на улицу, заставляли проводить в одиночной камере по 22 часа сутки, не разрешали общаться с другими людьми. На прошлой неделе Бутину согласились перевести на общий режим.