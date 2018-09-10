Американские СМИ рассказали о «пророссийской» активности Бутиной в США

Американский телеканал ABC News утверждает, что россиянка Мария Бутина якобы пыталась организовать встречу представителей американской Национальной ассоциации стрелкового оружия (NRA) с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также намеревалась сделать программу о президенте России Владимире Путине.

По версии американского телеканала, Бутина якобы «преуспела в организации встречи Лаврова с консервативными кругами США», передает РИА «Новости».

Кроме того, россиянка якобы предпринимала попытки создать передачу о президенте России Владимире Путине на американском канале Outdoor Channel, от представителей которого даже получила около 20 тыс. долларов за четыре месяца, как консультант из России.

Помимо этого, в материале утверждается, что Бутина в конце 2015 года сопровождала главу Outdoor Channel Джима Либератора и других представителей консервативных кругов США, включая функционеров NRA, во время их визита в Россию.

Телеканал не берется утверждать, что действия Бутиной можно квалифицировать как попытку вмешаться в американские выборы, однако ссылаясь на электронную переписку россиянки, отмечает, что она была активным проводником интересов России.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл назвал обвинения в адрес своей подзащитной преувеличенными, отметив, что его клиентка просто целеустремленный человек, который использовал потенциальные возможности для своего развития и роста.

Федеральный окружной суд Вашингтона отказался изменить меру пресечения Бутиной и перевести ее под домашний арест до начала процесса, а также ввел запрет на разглашение участниками процесса любой информации по этому делу, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Напомним, в июле Бутину задержали в США по подозрению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте, а также собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.