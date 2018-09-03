Москалькова озвучила план действий по поводу Бутиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила генпрокурору США Джеффу Сешнсу письмо в связи с делом россиянки Марии Бутиной.

«У меня план действий есть, и я его уже реализую, я обратилась во все международные организации: к Верховному комиссару ООН по правам человека, к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, в Совет Европы, ОБСЕ и так далее. Вот направила сегодня письмо генеральному прокурору Соединенных Штатов Америки», – передает слова Москальковой РИА «Новости».

На прошлой неделе в МИД России заявили, что минюст США так и не представил ни одного, даже косвенного, доказательства вины арестованной россиянки Марии Бутиной.

Между тем, в отношении Бутиной в американской тюрьме, по словам российских дипломатов, действует негуманный режим административной сегрегации, в связи с чем она вынуждена бодрствовать с часу до трех ночи. Сообщалось и о других притеснениях в отношении россиянки.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы по обвинению в работе агентом иностранного правительства и собственно иностранным агентом.

Москалькова уже выступала с заявлением по делу Бутиной, называя условия ее содержания унизительными.