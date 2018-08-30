МИД указал на основной момент в деле Бутиной

Представитель МИД Мария Захарова напомнила, что минюст США пока не представил ни одного, даже косвенного, доказательства вины арестованной россиянки Марии Бутиной.

Она подчеркнула, что «пока министерство юстиции США не представило ни одного, даже косвенного, доказательства вины россиянки, за исключением бессвязных сообщений в соцсетях», передает РИА «Новости».

В связи с этим Москва требует прекратить оказывать на Бутину психологическое давление и освободить ее.

Ранее в четверг сотрудники посольства России в США сообщили, что в отношении Бутиной в американской тюрьме продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации, из-за которого она вынуждена бодрствовать с часу до трех ночи.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом.