Российские дипломаты указали на негуманный режим содержания Бутиной в тюрьме США

Сотрудники посольства России в США сообщили, что в отношении россиянки Марии Бутиной в американской тюрьме продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации, из-за которого она вынуждена бодрствовать с часу до трех ночи.

В посольстве подчеркнули, что это единственный период, когда Бутина может покинуть камеру.

«Подобный подход, который мы рассматриваем как способ оказать давление на Марию, не может не сказаться на ее морально-психологическом состоянии», – говорится в сообщении на странице посольства России в США в соцсети Facebook.

В конце прошлой недели отец Бутиной рассказал об условиях содержания Марии в американской тюрьме.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о бесчеловечных условиях содержания Бутиной в американской тюрьме.