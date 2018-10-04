Захарова призвала мировое сообщество надавить на Киев по делу Вышинского

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге заявила, что международные и неправительственные организации должны нарастить давление на Киев по делу главы портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Арест журналиста по сфабрикованному обвинению в госизмене является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Мы требуем немедленно освободить Кирилла Вышинского без всяких условий», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, Россия «считает недостаточной» реакцию профильных международных структур и неправительственных организаций на ситуацию с Вышинским.

«Мы призываем их наращивать давление на украинские власти по этому вопросу. Это, действительно, вопиющий случай в истории взаимоотношений журналистики и власти», –отметила дипломат.

Захарова также возмутилась ситуацией с рассмотрением апелляции на арест журналиста, которая может состояться по истечению срока его содержания под стражей. «В этой сфере сейчас ситуация на Украине напоминает настоящий хаос... Будут нарушены права на апелляционное обжалование», – подчеркнула Захарова.

Вышинский уже около 150 дней находится под стражей на Украине. Его задержали в мае по обвинению в государственной измене и поддержке непризнанных республик Донбасса. Позже его заподозрили в хранении оружия и боеприпасов.