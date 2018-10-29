Представитель ОБСЕ призвал Украину ускорить расследование дела Вышинского

Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир обратился к Киеву с просьбой ускорить расследование по делу главного редактора РИА «Новости – Украина» Кирилла Вышинского.

«Я призываю украинские власти ускорить расследование серьезных обвинений в адрес Вышинского и провести его в полном соответствии с принципами закона, необходимости и пропорциональности», – процитировала пресс-служба ОБСЕ Дезира.

Дезир выразил надежду, что досудебное задержание Вышинского завершится 4 ноября 2018 года и продлено уже не будет, сообщает РИА «Новости».

Ранее Херсонский апелляционный суд оставил Вышинского под стражей до 4 ноября. Обвинение настаивало на 12 годах лишения свободы.