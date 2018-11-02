Песков назвал дело Вышинского нарушением принципов свободы прессы

В Кремле считают, что руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский должен быть немедленно освобожден, это не тема для обменов, а нарушение принципов свободы прессы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк задал Пескову вопрос о том, почему Россия не хочет обменять Вышинского на украинского журналиста Романа Сущенко, приговоренного Мосгорсудом к 12 годам колонии за шпионаж, передает РИА «Новости».

«Потому что мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов, это непосредственное нарушение вообще всех международных правил, это нарушение принципа свободы прессы, ибо фактически он арестован за журналистскую деятельность», – заявил Песков.

В пятницу акция в поддержку руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского прошла в Москве возле украинского посольства, среди ее участников были гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян.

1 ноября Херсонский горсуд продлил арест руководителю портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского до 28 декабря.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер подтвердил обеспокоенность в связи с арестом главы РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.