Генсек ОБСЕ выразил обеспокоенность в связи с арестом Вышинского

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер подтвердил обеспокоенность в связи с арестом главы РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Я бы хотел сослаться на заявления, которые были опубликованы моим коллегой, представителем по вопросам СМИ господином (Арлемом) Дезиром. В мае он выразил обеспокоенность действиями правоохранительных органов Украины и обыском в офисе РИА «Новости Украина», а также обысками в квартирах сотрудников этого портала», – отметил Гремингер, отвечая на вопрос о позиции ОБСЕ по аресту Вышинского, передает ТАСС.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с Гремингером заявил, что Москва привлекла внимание ОБСЕ к обеспечению свободы прессы и защите прав журналистов. «Мы подтвердили необходимость большего внимания со стороны ОБСЕ и соответствующих институтов к обеспечению свободы средств массовой информации и, конечно же, защите прав журналистов», – отметил он.

По словам министра, Вышинский был арестован исключительно за выполнение своих профессиональных обязанностей. «Кирилл Вышинский арестован исключительно за то, что выполнял свои профессиональные обязанности: описывал события, выражал свою оценку этих событий для того, чтобы донести правду до тех, кто хочет знать, что происходит на Украине в условиях, когда там медийное пространство, по сути дела, вычищено от любых российских средств массовой информации», – сказал Лавров.

Отметил, что представители СМИ, освещающие переговоры Лаврова и Гремингера, надели на итоговую пресс-конференцию футболки с фотографией Вышинского. Изображение журналиста сопровождает надпись #ВолюВышинскому. Акция организована коллегами Вышинского из МИА «Россия Сегодня», ее поддержали и другие представители прессы.

Фото профиля российского дипведомства в соцсетях в пятницу также поменялось на портрет Вышинского с аналогичным хештегом. Ранее утром акция в его поддержку прошла у ворот особняка МИД на Спиридоновке, куда прибыл на переговоры генсек ОБСЕ.

Также акция в поддержку руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского прошла в Москве возле украинского посольства, среди ее участников были гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян.

1 ноября Херсонский горсуд продлил арест руководителю портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского до 28 декабря.