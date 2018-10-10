Киселев и Симоньян вышли на акцию у посольства Украины в Москве

Акция в поддержку руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского прошла в Москве возле украинского посольства, среди ее участников были гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В манифестации под девизом «Дело шито белыми нитками» приняли участие порядка 100 человек – журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского, в том числе гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Участники акции скандировали «Волю Кириллу Вышинскому!». Собравшиеся держали портреты Кирилла, а также транспаранты и катушки с белыми нитками. Из посольства к манифестантам никто не вышел, передает РИА «Новости».

«Кирилла взяли, чтобы обменять на тех людей, кто здесь замышлял террористические акты, то есть обменять на террориста, то есть его взяли именно в заложники. Следствие буксует, ничего не складывается, обвинение в госизмене в отношении журналиста абсурдно», – заявил Киселев.

По его словам, если будет судебный процесс, то он рассыплется. «Следовательно, в интересах украинских властей в рамках их логики всячески оттягивать судебный процесс. План не удался, поскольку этот конвейер – обмен террористов на журналистов – в России открывать не хотят», – отметил Киселев.

Симоньян, в свою очередь, назвала лицемерной позицию западных стран по аресту Вышинского. «Тех самых стран, которые десятилетиями нам рассказывали о свободе слова, демократии, о том, что каждый волен изъявлять свои мысли, о том, что никто не может быть наказан за свою позицию. И то, как они мягонько-мягонько обходят тему и вопрос ареста на Украине Кирилла Вышинского», – подчеркнула она.

1 ноября Херсонский горсуд продлил арест руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского до 28 декабря.

Обвинение настаивает на 12 годах лишения свободы для журналиста.

Ранее представитель ОБСЕ призвал Украину ускорить расследование дела Вышинского.