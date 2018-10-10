Киселев и Симоньян вышли на акцию у посольства Украины в Москве

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2 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Владимир Путин озвучил послание России миру

Владимир Путин уверен в том, что великие цивилизации сумеют сохранить свою самобытностьФото: edu.bmstu.ru
Выступление Владимира Путина на юбилейном заседании Всемирного русского народного собора касалось не только русского, но и как раз «всемирного» – то есть того, какие ценности Россия отстаивает в процессе построения нового миропорядка. По сути, речь идет об идеологии цивилизационного разнообразия, пришедшей на смену коммунистическим идеям, которые продвигала во всем мире наша страна. Подробности...
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Нужен ли России «оборонительный пояс» против Украины и Грузии

Зенитно-ракетные комплексы С-400 в Крыму - часть реального южного оборонительного пояса РоссииФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Весьма нетривиальное заявление сделал высокопоставленный чиновник российского МИДа. В случае вступления Украины и Грузии в НАТО, России, по его словам, придется «выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи». Что означают эти загадочные с чисто военной точки зрения слова и нужен ли действительно подобный пояс России? Подробности...
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Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Сообщается, что Тала и Ротана Фареа незадолго до гибели просили убежища в СШАФото: NYPD
Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...

Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...

Архангельский подрывник и люди со светлыми лицами

Екатерина Винокурова, журналист
За всеми вашими «он диссидент», «бедный мальчик» у меня читается ваше тайное желание, чтобы такое же случилось еще раз. Что, нет? Жалко бедных мальчиков? Так тогда и не одобряйте. Приведу даже запрещенный прием. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

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          Киселев и Симоньян вышли на акцию у посольства Украины в Москве

             2 ноября 2018, 12:18
          Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Акция в поддержку руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского прошла в Москве возле украинского посольства, среди ее участников были гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян.

          В манифестации под девизом «Дело шито белыми нитками» приняли участие порядка 100 человек – журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского, в том числе гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян.

          Участники акции скандировали «Волю Кириллу Вышинскому!». Собравшиеся держали портреты Кирилла, а также транспаранты и катушки с белыми нитками. Из посольства к манифестантам никто не вышел, передает РИА «Новости».

          «Кирилла взяли, чтобы обменять на тех людей, кто здесь замышлял террористические акты, то есть обменять на террориста, то есть его взяли именно в заложники. Следствие буксует, ничего не складывается, обвинение в госизмене в отношении журналиста абсурдно», – заявил Киселев.

          По его словам, если будет судебный процесс, то он рассыплется. «Следовательно, в интересах украинских властей в рамках их логики всячески оттягивать судебный процесс. План не удался, поскольку этот конвейер – обмен террористов на журналистов – в России открывать не хотят», – отметил Киселев.

          Симоньян, в свою очередь, назвала лицемерной позицию западных стран по аресту Вышинского. «Тех самых стран, которые десятилетиями нам рассказывали о свободе слова, демократии, о том, что каждый волен изъявлять свои мысли, о том, что никто не может быть наказан за свою позицию. И то, как они мягонько-мягонько обходят тему и вопрос ареста на Украине Кирилла Вышинского», – подчеркнула она.

          1 ноября Херсонский горсуд продлил арест руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского до 28 декабря.

          Обвинение настаивает на 12 годах лишения свободы для журналиста.

          Ранее представитель ОБСЕ призвал Украину ускорить расследование дела Вышинского.


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