Украинский суд полностью оправдал журналиста Павла Волкова

В четверг в Запорожье суд оправдал по всем статьям обвинения журналиста, узника совести Павла Волкова. Следствие обвиняло автора, публиковавшегося в том числе в газете ВЗГЛЯД, в «призывах к изменению границ Украины» и в «содействии террористам».

«Обвинение менялось неоднократно – от статьи, предполагающей пожизненное заключение, до статьи, по которой дают до 15 лет», – сообщила гражданская жена Павла Волкова Валерия Евдокимова. Однако Шевченковский районный суд Запорожья на заседании в четверг признал пункты обвинения безосновательными.

«Приговор с многочисленными ссылками на конституцию Украины, конвенции, пакты, решения Европейского суда по правам человека, связанные с нарушениями свободы слова, справедливости судебного решения и т.д., зачитывался более 2,5 часов. По всем статьям обвинения был вынесен оправдательный приговор», – рассказывает Евдокимова.

Напомним, что журналист из Запорожья Павел Волков, публиковавшийся в российских изданиях, включая газету ВЗГЛЯД, около года находился в следственном изоляторе.

Сторона обвинения квалифицировала действия Волкова по части 2 статьи 110 УК Украины (призывы к изменению границ Украины... по предварительному сговору группы лиц) и часть 1 статьи 258-3 (иное содействие террористическим организациям). При этом, как неоднократно отмечала защита, в обвинительный акт вошли блогерские статьи журналиста, а также видеозаписи разрушенного Донецка с комментариями местных жителей. Более того, в обвинительный акт даже вошли высказывания о войне известных философов и писателей – римского мыслителя Лукана, Генриха Гейне, Антуана де Сент-Экзюпери, Зигмунда Фрейда и других – которые цитировал Волков.

В конце августа прошлого года суд признал большую часть доказательств по делу журналиста недопустимыми, однако все равно оставил его под стражей до 25 октября 2018-го. В этот день он был отпущен из зала суда без меры пресечения. На суд оказывали давление радикалы-националисты из запрещенной в России организации «С-14», которые грозили привлечь к своим провокациям «коллег» из также запрещенных «Правого сектора*» и «Азова».

«Рассмотрение же дела закончилось только в начале марта, и целых 20 дней коллегия судей провела в совещательной комнате, вынося приговор», – отмечает Евдокимова.

В итоге «лингвистические экспертизы показали отсутствие призывов к нарушению территориальной целостности страны», указывает она. «Часть так называемых доказательств по делу была по ходатайству адвоката Светланы Новицкой признана недопустимой, поскольку добыта с существенными нарушениями уголовно-процессуального кодекса и прав человека, – подчеркивает Евдокимова. – Самое же главное – суд не усмотрел в действиях Павла Волкова состава преступления и указал на недопустимость преследований журналистов на Украине за их профессиональную деятельность».