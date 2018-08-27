Украинский суд продлил журналисту Волкову арест на два месяца

Суд на Украине признал большую часть доказательств по делу независимого журналиста Павла Волкова, который печатался в том числе в газете ВЗГЛЯД, недопустимыми, но все равно не нашел оснований для пересмотра меры пресечения, оставив его под стражей до 25 октября.

Прокурор по делу заявил в суд ходатайство о продлении меры и ходатайство о повторном изучении доказательств, которые суд признал недопустимыми, сообщается в группе Free Pavel Volkov в Facebook.

На суде прокурор утверждал, что у Волкова нет заболеваний, которые являются препятствием для содержания под стражей. Второе ходатайство прокуратуры касалось повторного осмотра изъятой во время обыска техники, которая незаконно удерживается СБУ без решения о ее аресте.

Адвокат Волкова – Светлана Новицкая – выдвинула ходатайство об изменении меры пресечения.

Сам Волков на заседании заявил об ухудшении своего состояния здоровья, ночных приступах удушья из-за астмы и о неоказании ему медицинской помощи в СИЗО. Он попросил сменить меру пресечения на домашний арест, подчеркнув отсутствие рисков его неявки в суд и наличие крепких социальных связей и семьи в Запорожье. По его словам, доказательства добыты незаконно, обыск проводился одновременно в нескольких комнатах, без присутствия адвоката и «со своими понятыми», а часть «изъятых» предметов вообще не принадлежат обвиняемому или его близким.

В итоге суд отказал прокурору в ходатайстве о повторном изучении доказательств, признанных недопустимыми, но продлил меру пресечения до 25 октября.

Напомним, в начале июля Павлу Волкову продлили арест, несмотря на то, что он страдал астмой и аллергическими заболеваниями, обостряющимися летом.

Независимый украинский журналист Павел Волков, публиковавшийся в российских изданиях, включая газету ВЗГЛЯД уже 11 месяцев находится в следственном изоляторе, его заподозрили в «сепаратизме».