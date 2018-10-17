Украинский журналист Волков отпущен из зала суда без меры пресечения

Независимый журналист из Запорожья Павел Волков, год находившийся в СИЗО по обвинениям в «сепаратизме», отпущен из зала суда без меры пресечения. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила его гражданская жена Валерия Евдокимова.

Валерия Евдомикова опубликовала совместные с Павлом Волковым фотографии, на которых видно, что Павел больше не находится в заточении украинских силовиков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД в сентябре, в деле Волкова произошла «победа под Сталинградом». Тогда суд признал негодными два из четырех томов доказательств, собранных следователями против журналиста.

Напомним, независимый журналист из Запорожья Павел Волков, публиковавшийся в российских изданиях, включая газету ВЗГЛЯД, уже около года находился в следственном изоляторе по обвинению в «сепаратизме». В начале июля Волкову продлили арест, несмотря на то, что он страдал астмой и аллергическими заболеваниями, обостряющимися летом. В конце августа суд признал большую часть доказательств по делу Волкова недопустимыми, но все равно не нашел оснований для пересмотра меры пресечения, оставив его под стражей до 25 октября.