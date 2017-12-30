В деле украинского журналиста Волкова произошла «победа под Сталинградом»

Обвинения в адрес независимого журналиста Павла Волкова, находящегося в запорожском СИЗО по делу о «сепаратизме», начинают рассыпаться. В четверг признал негодными два из четырех томов доказательств, собранных следователями, сообщила газете ВЗГЛЯД гражданская жена Волкова Валерия Евдокимова. Кроме того, о деле журналиста шла речь на конференции ОБСЕ о свободе печати.

«Сегодня в судебном заседании мы одержали очередную победу, образно говоря – еще не «взятие Берлина», но «победа под Сталинградом», – подчеркивает Валерия Евдокимова.

Напомним, независимый журналист из Запорожья Павел Волков, публиковавшийся в российских изданиях, включая газету ВЗГЛЯД, уже 11 месяцев находится в следственном изоляторе по обвинению в «сепаратизме». В начале июля Волкову продлили арест, несмотря на то, что он страдал астмой и аллергическими заболеваниями, обостряющимися летом. В конце августа суд признал большую часть доказательств по делу Волкова недопустимыми, но все равно не нашел оснований для пересмотра меры пресечения, оставив его под стражей до 25 октября. Но сейчас в деле Волкова произошла позитивная подвижка, по оценке родственников и адвоката журналиста.

В четверг суд признал недопустимыми доказательствами два из четырех томов «протоколов осмотра» – то есть тех материалов, которые следствие представило как добытые при обыске.

Напомним, при обыске у журналиста нашли некие носители информации – которые, как утверждало следствие, содержали «доказательства подготовки и распространения антиукраинских материалов и участия в незаконном референдуме». Имелся в виду референдум в ДНР весной 2014 года.

Однако сейчас фактически эти протоколы превратились в «два тома макулатуры», отмечает Евдокимова. Суд признал недопустимыми все «доказательства» обвинения Павла Волкова в совершении преступления по статье 258-3 УК Украины («Создание террористической группы или террористической организации»), пояснила адвокат Светлана Новицкая.

«А доказательства, якобы подтверждающие совершение Павлом Волковым, криминального правонарушения предусмотренного частью 2 статьей 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), опровергаются выводами одиннадцати экспертиз Харьковского НИИ судэкспертиз», – подчеркивает адвокат.

Но, к сожалению, Волкова не удалось перевести под домашний арест – завершение рабочего дня не позволило адвокату заявить это ходатайство.

«С сегодняшнего дня к мониторингу дела Павла Волкова кроме Управления комиссара ООН по правам человека, Красного Креста, Международной организации прав человека, Института социальной защиты и правовой политики имени Ирины Бережной, «Успишной варты» подключилось ОБСЕ», – говорится в сообщении группы Facebook, созданной в поддержку Волкова.

Накануне на проходящей в Варшаве конференции ОБСЕ по вопросам свободы прессы украинский журналист, бывший заключенный Дмитрий Василец рассказал о давлении на СМИ на Украине. Василец отметил, что хотел бы обратить внимание общества на то, что он далеко не единственный журналист, которого бросали в тюрьму за убеждения. Как сообщает независимое издание Strana.ua, докладчик упомянул Павла Волкова, а также руководителя РИА «Новости» – Украина Кирилла Вышинского и житомирского журналиста Василия Муравицкого, сотрудничавшего с медиахолдингом «Россия сегодня».