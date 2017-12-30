В деле украинского журналиста Волкова произошла «победа под Сталинградом»

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13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
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Северный морской путь становится дорогой с двусторонним движением

Самый молодой порт Сабетта лидирует по росту грузооборотаФото: пресс-службы губернатора ЯНАО
Первые контейнерные перевозки из Азии в Европу по Северному морскому пути доказывают эффективность и востребованность этой транспортной артерии. До сих пор грузы шли в страны Азии благодаря развитию портовой и нефтегазовой инфраструктуры Ямала и стартовавшим экспортным поставкам СПГ в Китай. Теперь СМП становится арктической дорогой с двусторонним движением. Подробности...
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Могут ли американцы любить Россию

В США есть старая традиция изображения русской угрозы Фото: the Catechetical Guild Educational Society
С момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России. Но рано или поздно этот инструмент борьбы с 45-м президентом США станет бессмысленным. Но вот улучшится ли после этого отношение американцев к нашей стране? И может ли Россия как-то повлиять на это? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Илон Маск оказался капиталистическим хищником

Илона Маска называют «символом прогресса» и «гением современности». Оказалось, он обычный эксплуататорФото: Jae C. Hong/AP/ТАСС
Инновационные корпорации США умело создают себе имидж либеральных, продвинутых, гуманных организаций. Но грязный секрет их успеха – жестокая эксплуатация. Многомиллионные прибыли предопределены полным бесправием сотрудников, положение которых подчас хуже, чем сто лет назад. До последнего времени многие не верили, что «Теслы» Илона Маска это тоже может касаться. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как правильно каяться в эпоху оттепели

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Каяться надобно умело. Каяться нужно за грехи своей родины и своего народа. Разговоры о том, что другие народы совершали аналогичное или худшее, выдают в тебе гордыню и нежелание покаяться как следует. Подробности...
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В тоске по лучшему в мире мороженому

Дометий Завольский, историк-архивист
Даже для «новых красных» очевидно, что жизнь в СССР до 1950-1960-х годов была тяжелой и дикой. Требуется найти какое-то рациональное объяснение: на фоне чего же такого чудовищно уродливого «красный проект» безмерно велик и прекрасен. Подробности...
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Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
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      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

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          В деле украинского журналиста Волкова произошла «победа под Сталинградом»

             13 сентября 2018, 20:32
          Фото: Валерия Евдокимова
          Текст: Михаил Мошкин

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          Обвинения в адрес независимого журналиста Павла Волкова, находящегося в запорожском СИЗО по делу о «сепаратизме», начинают рассыпаться. В четверг признал негодными два из четырех томов доказательств, собранных следователями, сообщила газете ВЗГЛЯД гражданская жена Волкова Валерия Евдокимова. Кроме того, о деле журналиста шла речь на конференции ОБСЕ о свободе печати.

          «Сегодня в судебном заседании мы одержали очередную победу, образно говоря – еще не «взятие Берлина», но «победа под Сталинградом», – подчеркивает Валерия Евдокимова.

          Напомним, независимый журналист из Запорожья Павел Волков, публиковавшийся в российских изданиях, включая газету ВЗГЛЯД, уже 11 месяцев находится в следственном изоляторе по обвинению в «сепаратизме». В начале июля Волкову продлили арест, несмотря на то, что он страдал астмой и аллергическими заболеваниями, обостряющимися летом. В конце августа суд признал большую часть доказательств по делу Волкова недопустимыми, но все равно не нашел оснований для пересмотра меры пресечения, оставив его под стражей до 25 октября. Но сейчас в деле Волкова произошла позитивная подвижка, по оценке родственников и адвоката журналиста.

          В четверг суд признал недопустимыми доказательствами два из четырех томов «протоколов осмотра» – то есть тех материалов, которые следствие представило как добытые при обыске.

          Напомним, при обыске у журналиста нашли некие носители информации – которые, как утверждало следствие, содержали «доказательства подготовки и распространения антиукраинских материалов и участия в незаконном референдуме». Имелся в виду референдум в ДНР весной 2014 года.

          Однако сейчас фактически эти протоколы превратились в «два тома макулатуры», отмечает Евдокимова. Суд признал недопустимыми все «доказательства» обвинения Павла Волкова в совершении преступления по статье 258-3 УК Украины («Создание террористической группы или террористической организации»), пояснила адвокат Светлана Новицкая.

          «А доказательства, якобы подтверждающие совершение Павлом Волковым, криминального правонарушения предусмотренного частью 2 статьей 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), опровергаются выводами одиннадцати экспертиз Харьковского НИИ судэкспертиз», – подчеркивает адвокат.

          Но, к сожалению, Волкова не удалось перевести под домашний арест – завершение рабочего дня не позволило адвокату заявить это ходатайство.

          «С сегодняшнего дня к мониторингу дела Павла Волкова кроме Управления комиссара ООН по правам человека, Красного Креста, Международной организации прав человека, Института социальной защиты и правовой политики имени Ирины Бережной, «Успишной варты» подключилось ОБСЕ», – говорится в сообщении группы Facebook, созданной в поддержку Волкова.

          Накануне на проходящей в Варшаве конференции ОБСЕ по вопросам свободы прессы украинский журналист, бывший заключенный Дмитрий Василец рассказал о давлении на СМИ на Украине. Василец отметил, что хотел бы обратить внимание общества на то, что он далеко не единственный журналист, которого бросали в тюрьму за убеждения. Как сообщает независимое издание Strana.ua, докладчик упомянул Павла Волкова, а также руководителя РИА «Новости» – Украина Кирилла Вышинского и житомирского журналиста Василия Муравицкого, сотрудничавшего с медиахолдингом «Россия сегодня».


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