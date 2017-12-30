Обвиняемый на Украине в госизмене Муравицкий назвал себя узником совести

Журналист Василий Муравицкий, которого на Украине судят по обвинению в госизмене, заявил, что считает себя узником совести и пообещал бороться за свое освобождение в украинских судах.

Муравицкий заявил, что его держат под стражей «без каких-либо оснований», поэтому он будет бороться за свое освобождение, и добавил, что считает себя «четвертым узником совести» на Украине за последние 25 лет.

Он заявил также, что Украина решила «заняться торговлей людьми», и он «просто один из видов товара», передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам журналиста, ему «настоятельно рекомендовали» подписать заявление на участие в обмене пленными в Донбассе, но он отказался, так как надеется на правосудие и будет за это бороться.

После освобождения Муравицкий собирается создать собственный благотворительный фонд помощи всем «политическим узникам».

Напомним, 2 августа СБУ заподозрила житомирского журналиста Василия Муравицкого в государственной измене и создании террористической группы.

В конце августа базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты (CPJ) потребовала от властей Украины немедленно освободить Муравицкого, арестованного на два месяца по ходатайству СБУ.