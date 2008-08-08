Москва потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского

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7 сентября, пятница | Последнее обновление — 14:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Соратник Захарченко «в целях безопасности» покинул Донецк
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба
Почему «Петров и Боширов» не похожи на настоящих разведчиков
Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени
Христианство в США приняло пугающие формы
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается
Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
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Военные относились к Хрущеву с презрением
Борис Ковалев , ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор
Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...
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«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
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Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей
Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан БошировПодробности...
Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты
Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон БраунаПодробности...
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Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса
Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиковПодробности...
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