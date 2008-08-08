Москва потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского

Россия обеспокоена ухудшением состояния здоровья арестованного на Украине руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского и требует его немедленного освобождения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что Вышинский был в срочном порядке госпитализирован из зала суда в предынфарктном состоянии. В СИЗО на Украине журналисту отказывают в предоставлении высококвалифицированной медицинской помощи, в которой он нуждается, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Мы требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, а до этого – обеспечения ему приемлемых условий содержания. Мы требуем своевременно предоставлять медицинскую помощь», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова призвала международное сообщество «повлиять на царящий на Украине правовой беспредел». По ее словам, ситуация с правами журналистов на Украине является катастрофической, международные правозащитные сообщества должны обратить на это внимание.

«Ценой продолжающегося раскручивания антироссийской риторики, агрессивной риторики в медиапространстве Украины, беспринципной борьбы с любыми проявлениями инакомыслия в очередной раз может стать человеческая жизнь», – сказала она.

Вышинский более 100 дней находится под стражей на Украине. Его задержали в мае по обвинению в государственной измене и поддержке непризнанных республик Донбасса. Позже его заподозрили в хранении оружия и боеприпасов. Россия требует от Киева немедленного освобождения журналиста.