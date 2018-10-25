Радикалы устроили провокацию на заседании по делу украинского журналиста Волкова

На очередное заседание по делу журналиста Павла Волкова о сепаратизме пришли представители радикальных украинских организаций, которые устроили провокацию и попытались напасть на обвиняемого после выхода из зала суда в Запорожье.

Заседание отложили на полтора часа из-за того, что в 14.00 в зал заседаний зашли пять человек, из которых двое были в камуфляже. Они заявили, что представляют общественную организацию и хотят присутствовать на заседании, однако позже один из них представился заместителем главы украинской радикальной организации С-14, а некоторые заявили, что являются участниками боев в Донбассе, сообщается на странице в Facebook, посвященной Павлу Волкову.

После этого начали вести себя агрессивно, обзывать присутствующих, в том числе представителя Международного общества прав человека (МОПЧ), «сепарами», «ватой», «колорадами» и «предателями». Адвокату Павлова угрожали лишением адвокатского свидетельства, потребовали от нее убираться в Россию, а родственникам обвиняемого заявили, что собирают на них досье, которое передают третьим лицам.

Отмечается, что радикалы стали обзванивать представителей других неонацистских организаций, в том числе запрещенных в России «Правого сектора*» и «Азова» с призывом приехать на это и следующие заседания.

«Прокурору они заявили, что он сдает дело, тогда прокурор предложил адвокату С. Новицкой вызвать полицию. Пока правоохранители добирались к зданию суда, о возникших беспорядках были оповещены ОБСЕ, ООН и центральный офис МОПЧ, куда будут поданы письменные жалобы в связи с давлением на участников уголовного процесса», – говорится в сообщении.

Полиция по приезду составила заявления о препятствовании адвокатской деятельности и угрозах «разобраться» с Новицкой.

Кроме того, радикалы призывали «расстрелять без суда» обвиняемого.

«После заседания, которое завершилось в 17.15, они вышли из здания суда и ожидали у входа обвиняемого, его родственников и адвокатов. Однако присутствовавшая полиция не дала осуществиться провокативным действиям и обеспечила безопасность участникам процесса», а – говорится в сообщении.

В октябре независимый журналист из Запорожья Павел Волков, до этого год находившийся в СИЗО по обвинениям в «сепаратизме», был отпущен из зала суда без меры пресечения. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила его гражданская жена Валерия Евдокимова.

Независимый журналист из Запорожья Павел Волков, публиковавшийся в российских изданиях, включая газету ВЗГЛЯД, около года находился в следственном изоляторе по обвинению в «сепаратизме».

При этом в конце августа суд признал большую часть доказательств по делу Волкова недопустимыми, однако все равно оставил его под стражей до 25 октября.