Украинцам могут дать шанс стать ближе к России

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27 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 15:18  |  vz.ru
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            Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
            Текст: Андрей Резчиков

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            Владимир Путин заявил, что в Москве задумались об упрощенной выдаче российских паспортов всем украинцам, а не только из провозглашенных республик Донбасса. Выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР президент России упростил на этой неделе. Он назвал сумму, которая потребуется для выполнения соцобязательств перед жителями Донбасса. Насколько привлекателен российский паспорт для украинцев и сколько человек захотят получить его?

            Президент России Владимир Путин сообщил в субботу, что Москва рассматривает возможность упрощенной выдачи паспортов не только жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам всей Украины. «Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», – заявил Путин.

            Упрощенную выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР Путин ввел на этой неделе. Он сделал это из гуманитарных соображений с целью защитить права и свободы людей, которых Киев оставил без материальных пособий в полной изоляции. Последние пять лет эти люди фактически лишены какого-либо официально статуса.

            Президент пояснил, что его решение не было спонтанным. «Оно не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа – это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство», – пояснил он.

            Поэтому предоставление гражданства жителям Донбасса не отразится на исполнении социальных обязательств в России и не окажет серьезной нагрузки на бюджет. В течение нескольких лет на это потребуется порядка 100 млрд рублей. «Сомнений нет – все социальные обязательства, абсолютно все, все социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, все будет исполнено», – заверил Путин.

            Глава государства уверен, что

            страшилки о нагрузке на бюджет «вбрасываются, безусловно, теми людьми и теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

            Более того, он не считает социальной несправедливостью, если кто-то сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, так как люди живут в Донбассе «под пулями», а украинские выплаты очень малы.

            «Теоретически это возможно (получение украинской пенсии после приобретения российского гражданства). Но, вы знаете, какой уровень пенсии на Украине в среднем по старости? Почти в три раза меньше, чем в России, во всяком случае то, что мы видим из открытых источников. Поэтому уж если кто-то там получит еще и украинскую пенсию – дай бог, в российских рублях это шесть тысяч», – пояснил Владимир Путин.

            В Киеве решение Москвы помочь жителям ДНР и ЛНР с выдачей паспортов сочли очередным вызовом. Действующий президент Украины Петр Порошенко, который уйдет в отставку через месяц, заявил, что Москва «перешла красные линии», «открыто и нагло» торпедирует мирный процесс в регионе. А министр иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал ввести в отношении России новые санкции.

            В заявлении штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского отмечалось, что выдачей паспортов жителям ДНР и ЛНР Россия признает ответственность за оккупацию этих территорий. «Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, ведущего против Украины войну», – говорится сообщении в Telegram-канале команды Зеленского.

            В штабе также понадеялись на усиление антироссийских санкций, рассчитывая на поддержку международного сообщества «в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях».

            В субботу Путин выразил удивление столь негативной реакцией. Он напомнил, что такую же схему с выдачей паспортов практикуют многие государства, например, Венгрия или Румыния. По словам российского лидера, Москва не имеет никакого желания создавать проблемы украинским властям, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит допустимые границы.

            Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что кроме Украины упрощенный порядок выдачи российских паспортов нужно распространить на другие страны. «Я бы не сужал географически подобную систему льготного гражданства до территории современного украинского государства. Я бы вообще говорил о том, чтобы обеспечить российским гражданством всех русских людей и дать возможность при желании вернуться в родную гавань», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

            Эксперт подчеркнул, что в его словах про «русских людей» нет ни капли национализма и экстремизма. «Я говорю о наших родных людях, которые думают на русском языке... В этом смысле логика поведения российского государства ничем не отличается от существующей мировой практики, когда, скажем, евреи собирают всех в Израиль, когда Польша с удовольствием раздает карты поляка, когда румыны раздают паспорта в Молдавии, полагая, что это их люди, когда венгры в той же Украине раздают свои паспорта в Закарпатье. Это нормальная практика поддержки своих людей», – пояснил Мартынов.

            Он подчеркнул, что российский народ – многонациональный, но государство «у нас национальное». «У многих, к сожалению, в голове компот. И они не очень понимают смысловые и юридические оттенки, грани. Главная задача любого национального государства – обеспечение безопасности и благосостояния своих граждан, где бы они ни находились. Современная Россия соответствует этому и собирается соответствовать в будущем. Вот и вся логика происходящего.

            А когда начинают по-бухглалтерски высчитывать, во что это обойдется... А во что вам совесть, самоидентификация обойдется?»

            – задается вопросом Алексей Мартынов.

            В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко убежден, что новые заявления Путина будут восприняты негативно любой украинской властью. «Лично я за! Если человек хочет, он должен иметь возможность получить российский паспорт. Ведь никто же не заставляет это делать», – сказал Охрименко газете ВЗГЛЯД.

            Он пояснил, что с конституционной точки зрения украинцам можно иметь гражданство другой страны, но с политической – нельзя. В случае если у человека несколько паспортов, то закон требует от него определиться, в какой стране он собирается платить налоги.  

            «По официальным данным, сейчас в России работает 2,6 млн граждан Украины. Большинство из них работает временно: приехали, уехали. Если бы им дали возможность получить российские паспорта, они были бы очень довольны. Им стало бы проще работать и перемещаться. Эти люди все равно ближе к России. И то, что у них украинский паспорт – ничего не значит», – пояснил эксперт.

            Собеседник посетовал, что на Украине политизируют «абсолютно нормальное явление». «Очень многие страны разрешают двойное гражданство. Наши олигархи, министры, политики не скрывают, что у них куча паспортов, а вот для простого украинца, видите ли, этого нельзя. Да чушь какая-то», – сетует Охрименко.

            По его прогнозу, в случае если Москва введет упрощенную выдачу паспортов всем жителям Украины, то этой возможностью, помимо тех 2,6 млн, которые работают в России, смогут воспользоваться еще около миллиона человек, особенно жители восточных регионов страны.

            «Если человек не планирует работать в России, то ему российский паспорт по большому счету не нужен. Наличие паспорта не гарантирует получение социальных выплат в России. Очень много украинцев хотят получить более привлекательный польский паспорт», – пояснил Охрименко, добавив, что теперь украинские власти наверняка введут уголовное наказание за двойное гражданство, за что сейчас, согласно действующему законодательству, положен только штраф.


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