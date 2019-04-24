Штаб Зеленского прокомментировал упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Решение президента Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям провозглашенных ДНР и ЛНР препятствует прекращению огня в Донбассе, считают в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского.

«К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи – прекращению огня. Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях», – написано в Telegram-канале команды Зеленского.

В сообщении отмечается, своим указом о выдаче российских паспортов «гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных стране территориях», Россия признает ответственность за оккупацию этих территорий.

«Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, ведущего против Украины войну», – сказано в заявлении.

В штабе Зеленского также выразили надежду на усиление санкций против России, рассчитывая на поддержку международного сообщества «в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях».

«Одним из приоритетов президента Владимира Зеленского будет решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержания связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мер для прекращения войны и деоккупации наших территорий», – подчеркивается в сообщении.

В среду Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Украина после пожаловалась в СБ ООН на это решение Кремля, однако Совбез не будет проводить встречу. Свой протест из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса выразил также МИД Украины.