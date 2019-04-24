МИД Украины выразил протест из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Украинский МИД выразил решительный протест в связи с указом президента России Владимира Путина, по которому жители Донбасса получают право на упрощенный порядок получения российского гражданства.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с указом президента России, что открывает путь к незаконной выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины», – говорится в заявлении МИД Украины.

Ведомство утверждает, что этот документ «юридически ничтожен» и не изменит «принадлежность» жителей Донбасса к украинскому гражданству.

Отмечается, что Россия «сделала еще один сознательный шаг» к «разрушению Минских договоренностей». Это названо «грубым вмешательством во внутренние дела» Украины и продолжением попыток «ползучей аннексии» Донбасса.

«Незаконная паспортизация граждан Украины является признанием со стороны Кремля самого факта российской оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. Это в очередной раз развенчивает ключевой тезис российской пропаганды о «внутриукраинском конфликте», – заявили в МИД Украины.

В среду Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Украина после пожаловалась в СБ ООН на это решение Кремля, однако Совбез не будет проводить встречу.