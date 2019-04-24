СБ ООН отказался собираться из-за выдачи паспортов России жителям Донбасса

Совет безопасности ООН не будет проводить встречу после письма постпреда Украины относительно упрощенного порядка выдачи паспортов России жителям Донбасса, сообщил источник в постпредстве.

«Не подтверждаем информацию о созыве Совбеза по просьбе украинцев», – передает РИА «Новости» слова источника.

Он отметил, что речь об очередном письме, оно будет распространено в СБ в качестве документа.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Позже он объяснил свое решение.

Украина после подписания указа Путина пожаловалась в СБ ООН на это решение Кремля.