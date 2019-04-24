Путин разрешил упрощенное получение гражданства России жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» подписан в «целях защиты прав и свобод человека и гражданина», сообщается на сайте Кремля.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», – говорится в тексте указа.

Отмечается, что вместе с заявлением о приеме в гражданство жители ДНР и ЛНР могут предоставить паспорт гражданина одной из этих республик, документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени или отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении (расторжении) брака; свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

Рассмотрение заявление осуществляется в срок до трех месяцев. Гражданство приобретается со дня принятия решения об этом.

Указ вступил в силу.

Ранее источники сообщили, что Москва собирается разрешить жителям ДНР и ЛНР получать гражданство России в упрощенном порядке.

СМИ отмечали, что в регионах России, граничащих с ДНР и ЛНР, уже подготовлена инфраструктура для приема граждан.

Добавим, что в ноябре была принята разработанная по поручению Путина концепция миграционной политики на 2019–2025 годы, среди ключевых задач которой – открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда и процедуру предоставления российского гражданства, всячески стимулировать переселение в Россию соотечественников. В рамках концепции предлагается внести поправки в закон «О гражданстве», отменив, в частности, регистрацию по месту жительства для желающих получить гражданство России.

В 2017 году Россия признала паспорта ДНР и ЛНР.