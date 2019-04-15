Стало известно о планах упростить получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР

Москва собирается разрешить жителям ДНР и ЛНР получать гражданство России в упрощенном порядке, сообщают источники в российских госструктурах.

Как пишет «Коммерсант», вопрос полностью проработан, а для его окончательного решения нужен только указ главы российского государства Владимира Путина.

Руководитель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что указ президент может подписать после украинских выборов. При этом Калашников не исключил, что может возникнуть «политическая целесообразность» проследить, что Киев после выборов «сделает или не сделает» для урегулирования ситуации в Донбассе.

Издание сообщает, что в регионах России, которые граничат с ДНР и ЛНР, подготовлена инфраструктура для приема граждан.

В ноябре принята разработанная по поручению Путина концепция миграционной политики на 2019–2025 годы. Среди ее ключевых задач – открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда и процедуру предоставления российского гражданства, всячески стимулировать переселение в Россию соотечественников. В ближайшем будущем планируется внести поправки в закон «О гражданстве» – в частности, отменить регистрацию по месту жительства для желающих получить гражданство России.