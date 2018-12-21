Как Россия отталкивает желающих к нам переехать

Желающих переселиться в Россию из других стран становится все меньше – и это особенно печально на фоне снижения рождаемости в стране. Жители Украины, например, все больше предпочитают уезжать в Польшу, а узбеки – в Азербайджан. Самое парадоксальное, что Россия сама ставит препятствия для легализации столь необходимых стране рабочих рук.

В прошлом году в России установлен «антирекорд» миграционного прироста населения. Приток снизился до 124,9 тыс. человек и не позволил компенсировать усилившуюся естественную убыль населения. Об этом свидетельствует доклад, представленный Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Составители доклада отмечают, что это самый низкий показатель с 1991 года. По данным экспертов, больше всего сократилось количество мигрантов с Украины и из Узбекистана (стран, которые, заметим, в общественном сознании ассоциируются с большими потоками гастарбайтеров в Россию). По данным Росстата, в прошлом году число приезжающих в Россию украинских «заробитчан» снизилось более чем в три раза. Эту тенденцию еще летом 2018 года фиксировали эксперты РАНХиГС. В докладе отмечен также спад миграционных потоков из бывших советских республик, за исключением Азербайджана, Армении и Туркмении.

Обмеление миграционного потока происходит на фоне возрастающей естественной убыли населения в России. Число родившихся в прошлом году составило 1,5 млн, это на 90,5 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За прошлый год естественная убыль населения России составила 218,4 тыс. человек.

В публикации на официальном сайте РАНХиГС отмечается: даже при росте рождаемости и оптимистическом сокращении смертности нашей стране для поддержания численности населения на текущем уровне требуется миграционный прирост на уровне порядка 200–250 тысяч человек в год. Если в 2017-м прибывшие полностью компенсировали естественную убыль (был зафиксирован хоть и минимальный, но прирост – на 77 тысяч человек), то в прошлом году естественная убыль населения была возмещена за счет приезжающих иностранцев только на 57,2%.

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Один из авторов исследования – ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян назвал ошибочными выводы о том, что трудовым мигрантам разонравилась Россия (как об этом написали некоторые наблюдатели после знакомства с исследованием). «Когда мы пишем о том, что у нас маленький миграционный прирост, что их 125 тысяч – речь идет о долговременной миграции. Это разница между прибывшими в Россию надолго и выбывшими из Росси надолго, условно иммигрантами и эмигрантами. Трудовых мигрантов у нас меньше не стало в прошлом году», – пояснил Мкртчян газете ВЗГЛЯД.

При этом эксперт пояснил, что примерно с 2014 года миграционный прирост снижается. По его прогнозу, ежегодно разница между прибывшими и выбывшими будет составлять только 150–200 тысяч. «Я не вижу факторов, чтобы миграционный поток начал расти, – полагает Мкртчян. – Он может возрасти в результате каких-то действий ФМС – если они начнут в упрощенном порядке давать гражданство или активизируют усилия по привлечению соотечественников. Это будет действенно в течение 1–2 лет. Но

в целом на долгосрочную перспективу у нас, кроме постсоветского пространства, нет новых миграционных доноров, причем старые доноры потихонечку отваливаются (такие, как Молдавия, Украина, я уж не говорю о странах Балтии). Закавказье тоже отваливается. И остается Средняя Азия, откуда больше ехать некуда, кроме как к нам».

С точки зрения заработков, добавил он, Россия становится менее привлекательной для мигрантов. Зарплата в странах ЕС выше, а социальных гарантий – больше. «У нас есть преимущество – русский язык. Но те, кто родились уже в 90-е годы, в СССР не жили, с русским языком у них не все так хорошо», – подытожил Мкртчян.

Стабильный приток мигрантов в Россию может идти только из стран Средней Азии, отмечают эксперты РАНХиГС. Однако Казахстан и Азербайджан с ростом их экономик вступили в конкуренцию с Россией за среднеазиатские миграционные потоки. При этом специалисты Высшей школы экономики и РАНХиГС в совместном докладе поясняли: жители стран к западу от России, в частности Украины и Молдавии, охотнее едут работать в Польшу и страны Западной Европы. Миграционный поток из Грузии также обратился на Запад.

Заметим, что статистическая служба Евросоюза (Евростат) вроде бы фиксирует тот же процесс, что и наши статистики: спад миграционного потока. Но речь идет прежде всего о беженцах с Ближнего Востока и из Северной Африки. Однако при этом действительно растет поток мигрантов в Европу с Востока – с Украины. Украинцы получили наибольшее количество новых видов на жительство в Евросоюзе – почти 662 тысячи, намного опередив сирийских беженцев, отмечало украинское издание «Сегодня».

В общем, «заробитчанам» стало проще попадать в Европу. «Максимально облегчена процедура трудоустройства украинцев, которые приезжают, например, в Польшу. Чтобы устроиться там на работу – работодатель просто отправляет бланк, который стоит меньше 10 евро, в министерство труда. И после этого пребывание человека в Польше официально легализовано», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

Сегодня около двух миллионов украинцев законно работают в Польше, и Варшава от этого выигрывает, получая квалифицированную дешевую рабочую силу. Кроме того, в польских вузах обучается порядка 40 тысяч украинских студентов.

«В целом западные страны поняли, что поток мигрантов с Украины гораздо лучше, чем поток беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока,

потому что украинцы не претендуют на пособия, весьма законопослушны и готовы работать легально. Кроме того, любой гражданин Украины, хорошо знающий украинский язык, за несколько месяцев практики легко осваивает польский язык, что также снимает языковые барьеры», – отметила собеседница.

«Правда, поляки озабочены, что некоторые украинцы не хотят оставаться в Польше, так как имеют возможность потом двигаться дальше на Запад – в Чехию, Германию и Италию. И в том числе из-за этого Россия теряет привлекательность для мигрантов с Украины», – резюмировала Шеслер.

В России предпринимаются меры к тому, чтобы переломить негативную тенденцию. В ноябре прошлого года была принята разработанная по поручению Владимира Путина концепция миграционной политики на 2019–2025 годы. Среди ее ключевых задач – открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда и процедуру предоставления российского гражданства, всячески стимулировать переселение в Россию соотечественников. В ближайшем будущем планируется внести поправки в закон «О гражданстве» – в частности, отменить регистрацию по месту жительства для желающих получить гражданство России.

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Что касается экс-граждан Украины, получивших наше гражданство, то планируются поправки, которые помогут получать таким людям работу в российских госорганах, включая МВД и спецслужбы. Ожидается, что в весеннюю сессию Дума может одобрить целый пакет поправок, которые должны облегчить и получение гражданства, и процесс переселения в Россию.

Пока что дело обстоит не лучшим образом, констатирует председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер. «Приток мигрантов в Россию в последние годы по большей части состоял из беженцев из Донбасса. В 2014 году их было более 400 тысяч – тех, кто получил временное убежище. К сожалению, за пять прошедших лет с момента начала конфликта на Украине ситуация в российском миграционном законодательстве кардинально не изменилась», – отмечает Шеслер.

По ее словам, украинские граждане сталкиваются с большими сложностями и затратами при попытке легализоваться в России. За эти годы порядка 400 тысяч человек получили российское гражданство, но для пяти лет – это мало, считает Шеслер.

«Сегодня некоторыми преимуществами обладают люди с паспортами ЛНР и ДНР, однако для подавляющего большинства выходцев с Украины сохраняется режим «90 на 180» – то есть в течение полугода человек может находиться в России только 90 дней, а остальные три месяца должен находиться не в России. И вот за эти 90 дней мало кому удается надлежащим образом оформить российские документы, из-за чего люди просто уезжают обратно или в другие страны», – пояснила председатель СППУ.