Число эмигрирующих в Россию украинцев резко сократилось

В прошлом году число приезжающих в Россию мигрантов из Украины снизилось более, чем в три раза, свидетельствуют данные Росстата.

В Россию в 2018 году приехали с 14,8 тыс. украинцев, тогда как в 2017 году – 47,7 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

Таким образом, Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию.

Теперь на первом месте находится Таджикистан: в 2018 году оттуда въехали 31 тыс.человек. На втором месте – Казахстан с показателем в 26,5 тыс. человек.

В целом, по данным Росстата, в 2018 году миграционный прирост населения России уменьшился на 87 тыс. человек (41,1%).

В ноябре в Москве прошел II съезд Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ), на котором обсуждалось подписание президентом Владимиром Путиным Концепции миграционной политики на 2019-2025 годы.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит России сокращение притока мигрантов с Украины.